Adana'da FETÖ Yalanıyla 6 Milyon TL Dolandırıcılık

Adana'da FETÖ Yalanıyla 6 Milyon TL Dolandırıcılık
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Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı vatandaşları FETÖ soruşturması yalanıyla kandırarak toplamda 6 milyon 282 bin TL para ve değerli eşyalarını almış. 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

ADANA'da kendilerini polis olarak tanıtarak aradıkları yaşlı kişileri, 'FETÖ soruşturmanız var' yalanıyla kandırıp, 6 milyon 282 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kentte iddiaya göre 22 yaşındaki Ercan G., emekli bankacı Ümmihani D.'yi (74) telefonla arayarak, 'FETÖ kimlik bilgilerinizi kopyaladı, operasyon yapılacak. Bazı eşyalarınız lazım, operasyondan sonra teslim edilecek" dedi. Bu yalanla kadının evine giden şüpheli, kredi kartlarını aldı. Şüpheli daha sonra bu kartlarla bir kuyumcudan 282 bin TL'lik altın satın aldı. Ercan G., ardından Emine A. (70) ve Mevlüt A. (65) çiftini hedef aldı. FETÖ yalanıyla korkuttuğu çiftten döviz ve ziynet eşyalarını bozdurarak, yaklaşık 1 milyon TL'yi kendi hesabına havale ettirdi.

Şebekenin diğer üyeleri İhsan G. (20) ve Muhammet A. (26) ise Yumurtalık ilçesinde yaşayan Çetin (69) ve Yurdagül T. (67) çiftine ulaştı. 'Parola: Vatan' diyerek mağdurların güvenini kazanan şüpheliler, FETÖ yalanıyla korkuttukları çiftin 5 milyon TL değerindeki altınlarını aldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, peş peşe gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesinde bir restoranda buluştuklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda Ercan G., İhsan G. ve Muhammet A. gözaltına alındı. Yanlarında bulunan Şeyhmus A. (20) ve Tahsin İ. (24) de şüpheli olarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ercan G., İhsan G. ve Muhammet A. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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