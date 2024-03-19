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Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibi hapis cezasına çarptırıldı

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski zabıt katibi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski zabıt katibi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu, tanık anlatımlarına göre 2012 yılında zabıt katipliği sınavını FETÖ kontrolünde hazırlanıp kazandığını da aktararak, M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.A. ise savunmasında suçlamaları reddederek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı M.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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