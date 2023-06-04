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Adana'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı

Adana'da FETÖ üyesi eski polis yakalandı

Güncel Haberler

Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi eski polis Mehmet Ö., TEM Şubesi ve MİT'in ortak çalışmasıyla yakalandı.

Adana'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışmasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Mehmet Ö'nün kentte saklandığı tespit edildi.

Ekiplerin, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, firari hükümlü yakalandı.

Mehmet Ö'nün, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütsel toplantılar organize ettiği ve bunlara katıldığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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