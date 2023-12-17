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Adana'da FETÖ Üyesi 2 Hükümlü Yakalandı

17 Aralık 2023 10:30 Güncelleme: 10:32 Abone Ol

Adana'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ve öğretmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlülerin saklandığı adresleri tespit etti ve operasyon düzenledi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.