Adana'da FETÖ Üyeliği Suçlamasıyla Dava Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık M.İ., 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün hijyen evlerine eleman kazandırmakla suçlanıyor. Sanık, iddiaları reddetti.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerine eleman kazandırdığı iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık M.İ. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık M.İ. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık Y.G'nin ifadelerine yer verildi.

M.İ'nin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "Darbe girişiminden sonra M.İ, başka bir arkadaşım üzerinden benimle irtibat kurarak görüşmek istediğini belirtti. Kendisiyle Adana'da buluştum. Benimle artık 'Musa' kod adlı örgüt abisinin ilgileneceğini söyledi. Ben de artık örgütle bağımı kestiğimi belirterek, bir daha beni aramamasını söyledim. M.İ, örgütün sohbet toplantılarına katılıyordu." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra da sanık M.İ'nin faaliyetlerine devam ettiği ve haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ailelerin çocuklarının örgüte kazandırılması için çalıştığı bilgisi aktarıldı.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerini faaliyete geçirdiği ve bu yönde farklı illerde söz konusu evlerin yapılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü iddianamede belirtildi.

İddianamede, "hijyen evinde" yakalanan, kod adı kullanan, cep telefonunda örgüt elebaşına ait video ve görseller tespit edilen M.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Galatasaray'ın ışık şovunda dikkat çeken detay

Herkes Galatasaray'ın ışık şovundaki detaya takıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Hindistan'da 300'e yakın kişinin öldüğü uçağın içinden kafa karıştıran görüntü

300'e yakın kişiye mezar olan uçağın içinden kafa karıştıran görüntü
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.