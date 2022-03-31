Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler

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Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski üsteğmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski üsteğmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.D, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Mahrem imamlarla görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Haberler

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