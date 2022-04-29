Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis - Haberler

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Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık L.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Kara Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, L.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık L.E, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Mahrem imamlarla irtibatım yoktur." diyen L.E, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Haberler

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