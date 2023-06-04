Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: Eski polis memuru tutuklandı

ADANA'da MİT ile polisin düzenlediği ortak operasyonda FETÖ/PDY'den hüküm giymiş eski polis memuru Memet Öztunç (54), yakalandı.

MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmanın ardından FETÖ/PDY'den arananlara yönelik operasyon düzenledi. ByLock kullanıcısı olduğu, sohbet toplantıları düzenlediği belirlenen ve hakkında örgüt üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru Memet Öztunç'un saklandığı adres belirlendi. Ekipler, Öztunç'u gizlendiği evde baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Öztunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.