Adana'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler

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Adana'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, mahrem imamlarla irtibatlı oldukları, sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptıkları, örgüte yakın yurtlarda kalan öğrencilerden sorumlu oldukları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 2'si kadın 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar Gülden D, Figen Y, Habib Ö, Tugay A. ve Harun Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Habib Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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