Adana'da FETÖ'nün 'serrehberi' ve 'ev abisi' hakkında dava açıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'serrehberi' ve 'ev abisi' olduğu iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "serrehberi" ve "ev abisi" olduğu iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, haklarında adli kontrol tedbiri bulunan A.D. ve İ.H.İ. için yürütülen soruşturma tamamlandı. A.D. ve İ.H.İ. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık E.Ş, "Sanık A.D'yi FETÖ içindeki örgütsel faaliyetlerinden dolayı tanıyorum. Kendisi örgüte ait dershanede öğretmen olarak çalışıyordu. Polislik sınavını kazandığımda beni Mevlüt kod adlı örgüt mensubu ile irtibatlandırmıştı." beyanında bulundu.

Sanıkların FETÖ'ye ait hücre evlerine kaldığı, kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği ve örgüt evine çağırdığı öğrencileri, üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, FETÖ içerisinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanık A.D'nin "serrehber" sanık İ.H.İ'nin ise "ev abisi" olarak görev yaptığı, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettikleri, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatlarının belirlendiği, "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduklarının belirlendiği, örgüt içi tayine tabi olarak çalıştıkları, düzenli olarak örgütsel sohbet toplantılarına katıldıkları ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığı bilgilerine yer verilerek, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen A.D. ve İ.H.İ'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.