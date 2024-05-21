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Adana'da FETÖ'nün mahrem imamları ile haberleşen 2 eski astsubay hapis cezasına çarptırıldı

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Adana'da FETÖ'nün mahrem imamları ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan 2 eski astsubay, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan 2 eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar M.N.K. ve S.D. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldıklarını ve haklarında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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