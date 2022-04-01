Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık A.S. yer almadı, avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüte ait yurtta müdür yardımcısı ve "mahrem abla" sıfatıyla sohbet toplantıları organize ettiğini ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın örgütsel talimatlara göre hareket ettiğini, FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında 7 yıl "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını ifade ederek, A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkilim ByLock programını kullanmamıştır. Dava dosyasında yer alan tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. A.S'nin beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.