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Adana'da FETÖ'nün jandarma mahrem imamı hakkında dava açıldı

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'jandarma mahrem imamı' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "jandarma mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Aralık 2023'te tutuklanan M.A.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık M.A.D. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık K.Y'nin ifadelerine yer verildi.

M.A.D. ile sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "Sanığı örgütsel faaliyetlerinden ötürü tanıyorum. M.A.D. beni ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arıyordu. Kendisi benim telefonuma ByLock programını ısrarla kurmak istedi ama ben izin vermedim. Askeri personel olduğum için bir süre sonra tayinim farklı bir yere çıktı. M.A.D. benim olduğum yere gelerek benimle irtibat kurmaya çalıştı. Fakat ben görüşmeyi kabul etmedim. M.A.D. örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullanıyordu." beyanında bulundu.

İddianamede, sanığın FETÖ içinde kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği ve diğer "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu bilgisine yer verildi.

Sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının belirlendiği, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içinde "jandarma mahrem imamı" olarak faaliyet yürüttüğü, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği bu şekliyle örgüte bağlanıp, örgütte sorumluluk üstlendiği anlatılan iddianamede, M.A.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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