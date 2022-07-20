Adana'da FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon polis kamerasında

Adana'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklanan meslekten ihraç edilmiş firari hükümlü 2 eski polisin yakalanması, havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, dün bir gaybubet evine düzenlenen ve 2 ihraç emniyet personelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Karaisalı ilçesinde ormanlık alan yakınındaki bağ evini takibe alıp burada kalanların eski komiser Fatih Issı (51) ve eski polis memuru İbrahim Şeker (36) olduğunu belirledi.

Ekipler, Issı'nın FETÖ'den kesinleşmiş 8 yıl 9 ay, Şeker'in de 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Polis, daha sonra firari iki FETÖ hükümlüsünü yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı.

Ekipler, ormanlık alandan kaçarak izlerini kaybettirme ihtimalleri bulunan Issı ve Şeker'in kaçmasını önlemek için sabaha karşı harekete geçip, biri termal kameralı iki dron ile bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra operasyonu düzenledi.

Sahte kimliklerle yakalandılar

Operasyona ilişkin basınla paylaşılan polis kamerası görüntülerine göre, ekipler önce bağ evinin çevresi sarıp sonra adrese baskın yapıyor. Girdikleri evde Issı ve Şeker'i etkisiz hale getirip odalarda arama yapan ekipler, bir miktar avro, sahte kimlikler ve örgütsel kitaplar ele geçiriyor.

Yakalanan firari iki hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince, dün FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 ihraç emniyet personeli yakalanmıştı.