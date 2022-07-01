Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütünün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen ve 31 Mart'ta tutuklanan A.I. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.???????

İddianamede, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında deşifre edilen ve FETÖ'nün mahrem eyalet yapılanmasında "İl finansçısı" olduğu iddiasıyla tutuklanan İ.Ç. ile ilgili bilgilere yer verildi.

İ.Ç'nin örgütün hücre evlerinden sorumlu olduğu ve yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin ailelerine finansal destek sağladığı, sanık A.I'nın da İ.Ç. ile irtibatlı olduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonrası İ.Ç'nin banka ATM'sinden kartsız işlemle 2020'de farklı günlerde A.I'ya para gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

A.I'ya da İ.Ç'nin para transferi aracılığıyla ulaşıldığı ve "ev abisi" sıfatıyla faaliyet yürüten sanığın bu şekilde deşifre edildiği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, sanığın FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2016-2019'da "ev abisi" sıfatıyla faaliyetlerini sürdürdüğü, "il finansçısı"nın talimatıyla gönderilen paraları örgütsel amaçlar için kullandığı belirtilerek, A.I'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu A.I'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan, tutuklu İ.Ç. hakkındaki soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.