Adana'da FETÖ'nün "eğitim danışmanı"na 6 yıl 10 ay hapis cezası - Haberler

Adana'da FETÖ'nün "eğitim danışmanı"na 6 yıl 10 ay hapis cezası Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim danışmanı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim danışmanı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.U. ve avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın KHK ile kapatılan bir derneğin yönetim kurulu sekreterliğini yaptığını, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla "eğitim danışmanı" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti. Savcı ayrıca, sanığın kod isim kullandığını, mahrem hizmetler adı altında oluşturulan birimde yer aldığını, FETÖ üyelerinin ByLock yazışmalarında adının geçtiğini ifade ederek, M.U'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Sanık savunmasında, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel Cumhuriyet Adana Güncel Haberler

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