Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis - Haberler

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Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık İ.B ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla "bölge talebe mesulü" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın kod isim kullandığını, örgüt tarafından organize edilen gezilere katıldığını, FETÖ elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ifade ederek, İ.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık İ.B, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Haberler

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