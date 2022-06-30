Adana'da FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, tutuklu M.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. M.K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye ait hücre evlerine kalmayı sürdürdüğü ve kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

M.K'nin örgüt evine çağırdığı öğrencileri, üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, FETÖ içerisinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü iddianamede anlatıldı.

İddianamede, M.K'nin "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı bilgilerine yer verilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu M.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.