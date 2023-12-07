Adana'da FETÖ'nün Almanya'daki toplantılarını organize eden sanığın duruşması görüldü

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya'nın Paderborn kentindeki toplantılarını organize ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanık, FETÖ ile bağlantısının olmadığını iddia etti.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya'nın Paderborn kentindeki toplantılarını organize ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.Y, 2001'den bu yana Almanya'da yaşadığını ve FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Paderborn'daki örgütsel toplantıları yönetmediğini iddia eden M.Y, "Örgütsel bir görevim yoktur. FETÖ'ye eleman temin etmedim. Hakkımdaki tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Beyanın ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklulukta kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbiri ile sanığın tahliyesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya'nın Paderborn kentindeki toplantılarını organize ettiği gerekçesiyle 24 Haziran'da tutuklanan M.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.