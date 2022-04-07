Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Haberler

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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.H, K.E, E.Ç. ve T.İ. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Söz verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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