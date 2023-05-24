Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 2 sanıktan 1'i 6 yıl 3 ay, diğeri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.A. ve O.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu ve ayrıca sanık E.A'nın GSM hattı üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.A, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık O.Y'de önceki celsede etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanlarda bulunduğunu öne sürerek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık E.A'yı 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında O.Y'yi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verildi.