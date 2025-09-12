Adana'da FETÖ Davasında Eski Hakime 5 Yıl Hapis Cezası

Haberler

Adana'da FETÖ'ye üye olma suçundan yargılanan eski hakime 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza aldı ve mevcut halinin devamına karar verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakime etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mesleğinden ihraç edilen tutuksuz sanık S.S. ve avukatı katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ ile irtibatlı olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, hakim olarak görev yaptığı dönemde örgütün faaliyetlerine katıldığı dikkate alınarak, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık S.S. savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Emniyete etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdim. Tüm bildiklerimi anlattım. O beyanlarım geçerlidir. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl hapse çarptırdığı sanık S.S'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
