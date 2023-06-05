Adana'da FETÖ davası: Eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Z.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırılmadan önce örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğunu, askeri okul sınavlarına örgüt evlerinde hazırlandığını ve "mahrem imamlar" ile irtibatının belirlendiğini ifade etti.

Savcı, sanık Z.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Z.Ö. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yok. Beraat talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.