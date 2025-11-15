Haberler

Adana'da Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cipin karşı şeride geçmesi sonucu panelvana çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan panelvan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alt geçitte karşı şeride geçerek panelvana çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı Müze Alt Geçidi'nde Yunus Görecek (20) idaresindeki 34 RC 9533 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek B.O'nun kullandığı 31 LV 973 plakalı panelvana çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, cip sürücüsü ile aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kadının öldüğünü belirledi.

Yaralanan panelvan sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Hem teknik direktör hem de beden eğitimi öğretmeni! İnternetten izleyip futbolcu buluyor

Takımı ikinci! Hem teknik adam hem de beden eğitimi öğretmeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.