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Adana'da fahiş kira artışına gözaltı

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Adana'da fahiş kira artışına gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin kirasını 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin kirasını 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce Aynur K, Emin Ç'nin evini kiraladı. Emin Ç, kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek istedi.

Aynur K, ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşamayınca durumu polise bildirdi.

Ekipler, şikayet üzerine ev sahibi Emin Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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