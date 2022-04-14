Adana'da evlerinde uyuşturucu satarken yakalanan çifte dava

ADANA (AA) - Adana'da, kitap arasına gizledikleri uyuşturucuyu evlerinde satarken yakalandıkları gerekçesiyle tutuklanan çift hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan M.S. ve eşi R.S. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda, sanıkların parmak izleri tespit edilen kitaplar arasına gizlenmiş halde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları belirtildi.

Evde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 142 bin 45 lira bulunduğu kaydedilen iddianamede, "uyuşturucunun kişisel kullanımı aşacak miktarda olduğu ve ticari maksatla bulundurulduğu" bilgisine yer verildi.

İddianamede, M.S. ve R.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu çiftin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.