Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan iki zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan iki zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan iki zanlı tutuklandı

Adana'da, evlerinde uyuşturucu ele geçirilen iki şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da, evlerinde uyuşturucu ele geçirilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki kişinin kimliğini ve adreslerini belirlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlılardan D.G'yi (25) Dede Korkut Mahallesi'nde, S.Ş'yi de (21) Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde 6,75 gram sentetik uyuşturucu ve iki uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık iki ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme güçlüğü çeken zanlı S.Ş, yürüteç yardımıyla ilerledi.

İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haberler

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