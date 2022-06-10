Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi - Haberler

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Evlerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Adana'da yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Adana'da yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18060. Sokak'ta Yusuf Gencer ve Hilal Ş'nin beraber yaşadığı evden silah sesleri geldiğini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yusuf Gencer ve Hilal Ş'yi, evlerinde tabancayla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, Gencer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan Hilal Ş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen biri çarşaf giymiş iki şüpheliyi bulmak için araştırma başlattı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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