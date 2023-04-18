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Adana'da evlerinde sahte içki imal eden 4 kişi gözaltına alındı

Adana'da evlerinde sahte içki imal eden 4 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 1730 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 1730 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde 4 kişinin evlerinde sahte içki ürettiğini belirledi.

Adreslere baskın yapan jandarma, ev ve eklentilerinde 1730 litre sahte içki ele geçirdi.

Ekipler, evlerdeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Yeşilköy Mahallesi Yumurtalık Jandarma Adana Güncel Haberler

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