Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş salıverildi - Haberler

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Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş salıverildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş salıverildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerinde kurdukları iklimlendirme kabininde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerinde kurdukları iklimlendirme kabininde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin üst katında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları incelemede ısı ölçer, vantilatör, aydınlatma ve nemlendirme cihazlarıyla oluşturulmuş iklimlendirme kabini içerisinde saksılara ekili 19 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Adreste ayrıca 256 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap da bulundu.

Ekipler, şüpheli kardeşler M.B. (54) ve F.B'yi (34) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis kamerasına, baskın yapılan adresteki bir şüphelinin yere yatırılması ve narkotik köpeğinin tepki verdiği odadaki kabinde kenevir yetiştirildiğinin belirlenmesi yansıdı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

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