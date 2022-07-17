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Son Dakika | Evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Ambulansın hastaneye gelişi Yaralıların hastaneye taşınması Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı.

Ambulansın hastaneye gelişi

Yaralıların hastaneye taşınması

Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı.

Suluca Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler Eda Y'yi (27) bıçaklanmış, kocası Aytekin Y'yi (32) de tabancayla vurulmuş şekilde buldu.

Yaralı çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada çifti yaralayıp kaçan şüphelinin de bıçakla yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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