Adana'da evinin damında uyuşturucu satan sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinin damında uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 9 yıl 4 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinin damında uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 9 yıl 4 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık O.E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince ilçenin Mestanzade Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evinin damında kulübeye sakladığı sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobil ile yanına gelen 4 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ve sanığın benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak O.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren O.E, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık O.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.