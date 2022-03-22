Adana'da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren zanlı tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanpaşa Mahallesi'nde M.B'nin (24) evinde uyuşturucu imalatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle adrese operasyon düzenlendi.
Evdeki saksılarda 8 kök skunk bitkisi, 544 gram esrar, 2 hassas terazi, dijital termometre, tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, iklimlendirme sistemi ile tüfek fişekleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.