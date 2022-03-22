Adana'da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren zanlı tutuklandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanpaşa Mahallesi'nde M.B'nin (24) evinde uyuşturucu imalatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle adrese operasyon düzenlendi.

Evdeki saksılarda 8 kök skunk bitkisi, 544 gram esrar, 2 hassas terazi, dijital termometre, tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, iklimlendirme sistemi ile tüfek fişekleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da evini uyuşturucu imalathanesine dönüştüren zanlı tutuklandı

AA / Fatih Azgın - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title