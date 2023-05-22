Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 Mart'ta tutuklanan şüpheli F.B. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli F.B. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Pınar Mahallesi'nde bulunan F.B'ye ait eve düzenlenen operasyonda, sanığın sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen Ü.T'ye satarken yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, F.B'den uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ikamette ise hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatılan iddianamede, ayrıca evde mutfak dolabının içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdiği de aktarıldı.

İddianamede, sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, F.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.