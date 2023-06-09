Adana'da evinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, ikametinde 503 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, ikametinde 503 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen eve operasyon düzenledi.
Adreste 503 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel