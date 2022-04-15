Adana'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 4 kilo 500 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 4 kilo 500 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, yatak odasında narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirdikleri aramada kıyafet dolabına gizlenmiş 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Polis, ikametteki Savaş B'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin yakalanması ve evdeki uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Uyuşturucu, Seyhan, Esrar, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title