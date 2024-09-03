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Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, evinde kimliği belirsiz 2 motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı tedavi altına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 motosikletli, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan İ.B'nin evine gitti.

Eve gizlice giren şüpheliler, yatak odasında uyuyan İ.B'yi silahla yaraladı.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Yüreğir 3-sayfa Güncel adana Polis

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