Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi. Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Eyüp Özbadem, evinde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan komşuları, kapıyı kırarak girdikleri evde Özbadem'i tüfekle vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Özbadem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bölgede terk edilmiş halde motosiklet bulan polis, Özbadem'e evinin mutfak penceresinden ateş edildiğini değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. AA / Yusuf Tunur - Güncel Gaziosmanpaşa Ceyhan Adana Eyüp Güncel Haberler

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