Adana'da evinde 11 silah ve uyuşturucu ele geçirilen zanlıya gözaltı - Haberler

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Adana'da evinde 11 silah ve uyuşturucu ele geçirilen zanlıya gözaltı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da evinde 11 silah ve uyuşturucu ele geçirilen zanlıya gözaltı

Adana'da, evinde 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca ile 10 kilo 650 gram esrar ve 720 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, evinde 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve bir tabanca ile 10 kilo 650 gram esrar ve 720 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.B'nin (42) merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evinde silah ve uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ruhsatsız bir tabanca ile 10 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, şüphelinin merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki çiftlik evine de baskın yaptı.

Adresteki bir sandıkta 10 kalaşnikof piyade tüfeği ile 14 mermi ve tarlada da 720 kök Hint keneviri bulundu.

Şüpheli M.A.B'nin "uyuşturucu ticareti", "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak", "yaralama", "resmi belgede sahtecilik", "mala zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" gibi olaylardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A.B. emniyete götürüldü.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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