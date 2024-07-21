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Adana'da evin önündeki çardağın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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Adana'nın Feke ilçesinde evin önündeki çardağın çökmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde evin önündeki çardağın çökmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Keklikçi Mahallesi'nde evin önünde bulunan ve 4 kişinin oturduğu çardak, taşıyıcı direklerinden birinin kırılması sonucu çöktü.

Çardakta oturan Sacide G, Okan G. Ayşe G. ile Leyla A, yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sacide G. ambulans helikopterle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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