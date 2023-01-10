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Adana'da evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü

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Adana'da evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda bir evin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla eve sıçramadan söndürülen yangında, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kozan Adana Güncel Haberler

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