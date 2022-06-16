Adana'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tavşantepe Mahallesi'nde, Barbaros Ergün'ün yalnız yaşadığı evin balkonunda yangın çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. AA / Fatih Azgın - Güncel İtfaiye Kozan Adana Güncel Haberler

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