Adana'da alacak verecek meselesinden dolayı çıkan bir kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Tutuklanan şüpheli, silahı kullanarak 'Evimizi bastılar ateş açtım' dedi. Olayda yaralanan diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Adana'da 'Evimizi bastılar ateş açtım' diyen cinayet şüphelisi tutuklandı

ADANA - Adana'da alacak verecek meselesinden dolayı çıkan bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Tutuklanan ve silahı kullandığı belirlenen şüphelinin 'Evimizi bastılar ateş açtım' dediği öğrenildi.

Olay, 25 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun E. (30), yanına kuzeni Sinan Elma ve arkadaşı Azad Y'yi alarak kendisine borçlu olan Mehmet Z.'nin evinin önüne gitti. Alacaklısını gören Mehmet Z., kuzeni İbrahim Halil Z. ve Umut Z.'yi yanına alarak evinin önüne çıktı. Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Mehmet Z'nin evinin penceresinden karşı gruba tabancayla ateş açıldı. Çıkan arbedede Sinan Elma tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu göğsünden ve çenesinden, İbrahim Halil Z. ise bıçakla bacağından yaralandı. Silahla ağır yaralanan Elmas, yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bacağından yaralanan İbrahim Halil Z. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Elmas, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada belirlenen şüpheliler farklı adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Olayda Sinan Elma'yı tabancayla vuran kişi olduğu tespit edilen Mahmut G'nin yanı sıra Mehmet Z., Umut Z., hastanede tedavisi biten İbrahim Halil Z., Dursun E. ve Azad Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden Dursun E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğerleri adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Evimizi bastılar. Kendimizi korumak için ateş açtım" dediği öğrenilen Mahmut G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.