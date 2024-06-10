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Adana'da Evden Su Borusu ve Elektrik Sayacı Çalma Davası Açıldı

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Adana'da bir evden su borusu ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanığın tutuksuz yargılanacağı belirtildi.

Adana'da bir evden su borusu ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Müştekiler H.Ö. ve A.T'nin merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ortak ikametinden 14 Temmuz 2023'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilen G.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın hırsızlık suçundan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, boş durumdaki ikameti kontrol etmeye giden müştekilerin, G.T'yi su borusu ve elektrik sayacını çalarken gördükleri, kaçan sanığın kovalamaca sonucu yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

Suçlamayı kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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