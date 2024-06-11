Adana'da Evden Su Borusu ve Elektrik Sayacı Çalan Sanığa 6 Yıl Hapis Cezası

Adana'da bir evden su borusu ve elektrik sayacı çaldığı öne sürülen sanığa, hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık G.T. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 14 Temmuz 2023'te müştekiler H.Ö. ve A.T'nin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ortak kullandıkları evlerini kontrol etmek amacıyla gittiklerini ve bu sırada G.T'yi evden su borusu ile elektrik sayacı çalarken gördüklerini belirtti.

Savcı ayrıca, müştekileri görünce kaçan G.T'nin kovalamaca sonucu yakalandığını aktararak, sanık G.T'nin "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan G.T, hırsızlık yapmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.