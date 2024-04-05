Adana'da Evden Altın Çalan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı

Adana'da bir evden 100 gram altın çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde oturan Ateş Can A'nın evinin kapısını zorlayarak açan hırsızlar yatak odasındaki 100 gram altını çalıp kaçtı.

Ateş Can A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, hırsızlığın yaşandığı binanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 4 kadının olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Kimliği tespit edilen 4 zanlı arasındaki Sultan G, evine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelinin evindeki aramalarda ise çalınan altın bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sultan G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların binaya girip bir süre sonra ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.