Adana'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından zamanında söndürüldü. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.
Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çanaklı Mahallesi Saran Sokak'ta Tolga K'ye ait evin bahçesindeki çardakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel