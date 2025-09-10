Adana'da Evde Yangın: İtfaiye Ekibi Olay Yerine Müdahale Etti

Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tufanpaşa Mahallesi Gamze Sokak'ta N.T'ye ait iki katlı evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.