Adana'da Evde Yangın: İtfaiye Ekibi Olay Yerine Müdahale Etti

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde N.T'ye ait iki katlı evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tufanpaşa Mahallesi Gamze Sokak'ta N.T'ye ait iki katlı evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
