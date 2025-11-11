Haberler

Adana'da Evde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Adana'da Evde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev sahibi ve ailesi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesinde Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerinde bulunan A.G.'ye ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kısmen kullanılamaz hale gelirken, yangına uykuda yakalanan ev sahibi A.G. oğlu M.G. eşi N.G. ve N.G. dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı

Dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan çarpıcı PKK kararı
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu

Beyaz Saray'daki tarihi görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama

Galatasaray'dan iki yıldızı için beklenen açıklama geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı! Barış anlaşmasını askıya aldılar

Savaş çanları çalıyor! Barış anlaşmasını askıya aldılar
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.