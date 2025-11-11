Adana'da Evde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangın sırasında evde olduğu belirlenen ve dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel